Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не сдались». Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини — о поражении от «Барселоны»

«Мы не сдались». Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини — о поражении от «Барселоны»
Комментарии

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 15-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:5).

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Антони – 6'     1:1 Ф. Торрес – 11'     1:2 Ф. Торрес – 13'     1:3 Барджи – 31'     1:4 Ф. Торрес – 40'     1:5 Ямаль – 59'     2:5 Д. Льоренте – 85'     3:5 Эрнандес – 90'    

«Мы допустили несколько серьёзных ошибок в обороне. Игроки «Барселоны» очень легко реализовали штрафной. У нас был неудачный день. Нельзя позволять себе плохую игру в обороне против «Барселоны». И этот довольно спорный пенальти… Мы плохо сыграли в обороне, а они действовали очень хладнокровно.

Думаю, дело было в том, что в первом тайме мы оставили слишком много пространства, соперник действовал безжалостно. У нас было столько же моментов, сколько и у них, но они смогли их реализовать. Если нам суждено проиграть, пусть так и будет, мы не сдались. У нас были голы и моменты», — приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Это не тема декабря или января». Романо — о слухах про уход Рашфорда из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android