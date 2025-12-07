«Мы не сдались». Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини — о поражении от «Барселоны»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 15-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:5).
«Мы допустили несколько серьёзных ошибок в обороне. Игроки «Барселоны» очень легко реализовали штрафной. У нас был неудачный день. Нельзя позволять себе плохую игру в обороне против «Барселоны». И этот довольно спорный пенальти… Мы плохо сыграли в обороне, а они действовали очень хладнокровно.
Думаю, дело было в том, что в первом тайме мы оставили слишком много пространства, соперник действовал безжалостно. У нас было столько же моментов, сколько и у них, но они смогли их реализовать. Если нам суждено проиграть, пусть так и будет, мы не сдались. У нас были голы и моменты», — приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.
