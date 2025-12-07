Махачкалинское «Динамо» обратилось к Биджиеву и фанатам после отставки тренера
Поделиться
Пресс-служба махачкалинского «Динамо» обратилась к бывшему главному тренеру команды Хасанби Биджиеву, который подал в отставку после поражения клуба из Дагестана от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'
Удаления: Табидзе – 20' / нет
«Спасибо за всё, Хасанби Эдуардович! Давайте поблагодарим тренера, вместе с которым наша команда вышла в Мир РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинской команды в телеграм-канале «Динамо».
Во время заключительного матча бело-голубых в календарном году фанаты провели акцию против главного тренера команды, призывая Биджиева уйти в отставку. «Динамо» с 15 очками в 18 встречах занимает 13-е место в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
18:04
-
18:03
-
17:59
-
17:52
-
17:50
-
17:46
-
17:38
-
17:10
-
17:07
-
17:02
-
16:59
-
16:51
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:31
-
16:28
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:43
-
15:41
-
15:24
-
15:16
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:35
-
14:24
-
14:20
-
14:18
-
14:15