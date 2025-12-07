Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Махачкалинское «Динамо» обратилось к Биджиеву и фанатам после отставки тренера

Махачкалинское «Динамо» обратилось к Биджиеву и фанатам после отставки тренера
Комментарии

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» обратилась к бывшему главному тренеру команды Хасанби Биджиеву, который подал в отставку после поражения клуба из Дагестана от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Спасибо за всё, Хасанби Эдуардович! Давайте поблагодарим тренера, вместе с которым наша команда вышла в Мир РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинской команды в телеграм-канале «Динамо».

Во время заключительного матча бело-голубых в календарном году фанаты провели акцию против главного тренера команды, призывая Биджиева уйти в отставку. «Динамо» с 15 очками в 18 встречах занимает 13-е место в турнирной таблице.

