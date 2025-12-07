«Локомотив» победил «Сочи» в матче с шестью голами в РПЛ, у Батракова гол и ассист

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Победу со счётом 4:2 одержали гости.

На седьмой минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил первый мяч в игре. На 25-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич восстановил равенство в счёте. На 29-й минуте вингер «Локомотива» Александр Руденко вновь вывел гостей вперёд. На 34-й минуте Руденко оформил дубль с передачи Батракова. На 68-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв довёл счёт до крупного, реализовав пенальти. На 88-й минуте экс-игрок «Локо» Франсуа Комано сократил отставание «Сочи» в счёте.

«Локомотив» довёл число набранных в сезоне очков до 37 и поднялся на второе место в таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» — два очка. У «Краснодара» (37 очков) и ЦСКА (36) остаётся очный матч в запасе. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке с девятью очками.