Главная Футбол Новости

Наполи — Ювентус: стартовые составы команд на матч 14-го тура Серии А, 7 декабря 2025

«Наполи» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Серии А
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
1-й тайм
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7'    

Стартовые составы команд.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Буонджорно, Ди Лоренцо, Оливера, Мактоминей, Нерес, Ланг, Хойлунд, Элмас.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Келли, Камбьязо, Мурильо, Копмейнерс, Маккенни, Локателли, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз.

После 13 матчей чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 28 очков и занимает третье место. «Старая синьора» заработала 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Наполи» победил «Рому» со счётом 1:0, а «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
