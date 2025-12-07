РПЛ-2025/2026: когда пройдёт 19-й тур

Следующий, 19-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 пройдёт, предварительно, в выходные 28 февраля — 1 марта 2026 года. Точные даты и время будут определены позднее. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предстоящими матчами тура.

19-й тур РПЛ-2025/2026:

«Краснодар» — «Ростов»;

«Локомотив» — «Пари НН»;

«Динамо» Махачкала — «Рубин»;

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»;

«Сочи» — «Спартак»;

«Зенит» — «Балтика»;

«Ахмат» — ЦСКА;

«Оренбург» — «Акрон».

После 18 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 37 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).