Тренер «Пари НН» Шпилевский: мы знали, что махачкалинское «Динамо» — боевая команда

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о победе своей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Поздравляю команду и болельщиков. Знаю, что они очень сильно за нас переживают. Вчера болельщики в большом количестве пришли на предыгровую тренировку, был очень классный антураж. Мы чувствовали их переживания. И эта победа – для наших болельщиков!

Победа очень тяжёлая. Мы знали, где играем, знали, что махачкалинское «Динамо» – боевая команда. Было непросто. Но если смотреть в совокупности, то к нам просто вернулось то, что мы заслужили ещё раньше. К сожалению, впереди длительный отпуск, после которого подготовка будет очень интенсивной, а весной нас ждут 12 финалов! Надеюсь, что вторую часть чемпионата мы проведём уже на другом уровне», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.