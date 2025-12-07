Скидки
19:00 Мск
Тренер «Пари НН» Шпилевский: мы знали, что махачкалинское «Динамо» — боевая команда

Тренер «Пари НН» Шпилевский: мы знали, что махачкалинское «Динамо» — боевая команда
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о победе своей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Поздравляю команду и болельщиков. Знаю, что они очень сильно за нас переживают. Вчера болельщики в большом количестве пришли на предыгровую тренировку, был очень классный антураж. Мы чувствовали их переживания. И эта победа – для наших болельщиков!

Победа очень тяжёлая. Мы знали, где играем, знали, что махачкалинское «Динамо» – боевая команда. Было непросто. Но если смотреть в совокупности, то к нам просто вернулось то, что мы заслужили ещё раньше. К сожалению, впереди длительный отпуск, после которого подготовка будет очень интенсивной, а весной нас ждут 12 финалов! Надеюсь, что вторую часть чемпионата мы проведём уже на другом уровне», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

