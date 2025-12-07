«Балтика» — «Крылья Советов»: Хиль оформил дубль к 22-й минуте
В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Балтика» и «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Перерыв
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Хиль – 18' 2:0 Хиль – 22'
Счёт в матче открыл нападающий хозяев Брайан Хиль на 18-й минуте, успешно реализовав пенальти. Спустя всего четыре минуты Хиль оформил дубль.
После 17 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 32 очка и занимает пятое место. Самарцы заработали 17 очков и располагаются на 12-й строчке.
