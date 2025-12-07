Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Крылья Советов»: Хиль оформил дубль к 22-й минуте

«Балтика» — «Крылья Советов»: Хиль оформил дубль к 22-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Балтика» и «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Перерыв
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Хиль – 18'     2:0 Хиль – 22'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Брайан Хиль на 18-й минуте, успешно реализовав пенальти. Спустя всего четыре минуты Хиль оформил дубль.

После 17 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 32 очка и занимает пятое место. Самарцы заработали 17 очков и располагаются на 12-й строчке.

Материалы по теме
«Краснодар» и ЦСКА обменялись голами! Блестящая борьба за лидерство в РПЛ! LIVE
Live
«Краснодар» и ЦСКА обменялись голами! Блестящая борьба за лидерство в РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android