Футбол Новости

Матвей Сафонов поделился эмоциями от первого за полгода матча в составе «ПСЖ»

Матвей Сафонов поделился эмоциями от первого за полгода матча в составе «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о разгромной победе своей команды над «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1. Для россиянина данная игра стала первой за клуб во всех турнирах в сезоне-2025/2026.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

«Всем привет! Как уже говорил вчера, наконец-то дебютировал в этом сезоне за «ПСЖ». Очень рад, что получилось начать именно с крупной победы. Но самое главное даже не счёт. Главное то, что я снова получил огромное удовольствие от игры. Думаю, именно этого мне не хватало в прошлом сезоне: просто наслаждаться игрой.

Оглядываясь на вчерашний вечер, понимаю, что у меня не было ни капли сомнений — ни в своих действиях, ни в действиях партнёров. Чувствовал уверенность и понимал, что от меня требуется и что я должен делать. А накануне в какой-то момент мне пришла мысль о том, что очень странно переживать из-за игры, если ты готовился и ждал её последние полгода.

Хочу ещё раз поблагодарить всех за слова поддержки. Сейчас я максимально заряжен положительными эмоциями, и теперь я хочу снова и снова возвращаться на поле и буду продолжать делать для этого всё возможное», — написал Сафонов в телеграм-канале.

