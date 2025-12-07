Матвей Сафонов поделился эмоциями от первого за полгода матча в составе «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о разгромной победе своей команды над «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1. Для россиянина данная игра стала первой за клуб во всех турнирах в сезоне-2025/2026.

«Всем привет! Как уже говорил вчера, наконец-то дебютировал в этом сезоне за «ПСЖ». Очень рад, что получилось начать именно с крупной победы. Но самое главное даже не счёт. Главное то, что я снова получил огромное удовольствие от игры. Думаю, именно этого мне не хватало в прошлом сезоне: просто наслаждаться игрой.

Оглядываясь на вчерашний вечер, понимаю, что у меня не было ни капли сомнений — ни в своих действиях, ни в действиях партнёров. Чувствовал уверенность и понимал, что от меня требуется и что я должен делать. А накануне в какой-то момент мне пришла мысль о том, что очень странно переживать из-за игры, если ты готовился и ждал её последние полгода.

Хочу ещё раз поблагодарить всех за слова поддержки. Сейчас я максимально заряжен положительными эмоциями, и теперь я хочу снова и снова возвращаться на поле и буду продолжать делать для этого всё возможное», — написал Сафонов в телеграм-канале.