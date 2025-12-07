Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ни одного игрока в РПЛ не удалили бы». Мусаев — о красной карточке Кордобе в первом круге

«Ни одного игрока в РПЛ не удалили бы». Мусаев — о красной карточке Кордобе в первом круге
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалении нападающего Джона Кордобы в матче первого круга Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА перед игрой с армейцами в 18-м туре РПЛ. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Перерыв
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'    

— В первой игре с ЦСКА было удаление Джона Кордобы. Был ли какой‑то особый разговор с ним перед сегодняшней встречей?
— Разговора не было, потому что и удаления не было. Я уверен на все 100%. Ни одного игрока в РПЛ не удалили бы за это. Кордоба ничего не сделал. Разговаривать с ним не о чем, — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Встреча первого круга между ЦСКА и «Краснодаром» состоялась в 7-м туре РПЛ и завершилась вничью (1:1). Кордоба получил красную карточку на 56-й минуте матча.

Материалы по теме
«Краснодар» и ЦСКА обменялись голами! Блестящая борьба за лидерство в РПЛ! LIVE
Live
«Краснодар» и ЦСКА обменялись голами! Блестящая борьба за лидерство в РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android