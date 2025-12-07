«Ни одного игрока в РПЛ не удалили бы». Мусаев — о красной карточке Кордобе в первом круге

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалении нападающего Джона Кордобы в матче первого круга Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА перед игрой с армейцами в 18-м туре РПЛ. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— В первой игре с ЦСКА было удаление Джона Кордобы. Был ли какой‑то особый разговор с ним перед сегодняшней встречей?

— Разговора не было, потому что и удаления не было. Я уверен на все 100%. Ни одного игрока в РПЛ не удалили бы за это. Кордоба ничего не сделал. Разговаривать с ним не о чем, — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Встреча первого круга между ЦСКА и «Краснодаром» состоялась в 7-м туре РПЛ и завершилась вничью (1:1). Кордоба получил красную карточку на 56-й минуте матча.