Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Сельта: онлайн-трансляция матча 15-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 23:00

«Реал» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» с 36 очками в 15 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Барселоны» при игре в запасе составляет четыре очка. В активе «Сельты» 16 очков после 14 проведённых встреч. Команда располагается на 13-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android