«Реал» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» с 36 очками в 15 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Барселоны» при игре в запасе составляет четыре очка. В активе «Сельты» 16 очков после 14 проведённых встреч. Команда располагается на 13-й строчке.