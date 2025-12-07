Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин считает, что ошибки судьи матча «Динамо» Мх — «Пари НН» привели к отставке Биджиева

Сёмин считает, что ошибки судьи матча «Динамо» Мх — «Пари НН» привели к отставке Биджиева
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о судействе арбитра Алексея Сухого в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1), после которого главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев подал в отставку.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Прежде чем говорить об отставке Биджиева, нужно сказать о некачественном судействе в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН». Считаю, что это вызывающе! Такие грубые ошибки судейские… Наверное, они в какой-то мере привели к отставке Биджиева.

Простые вещи: как в таком матче можно добавлять пять минут? Было 40 нарушений правил в матче. Было сколько замен. Сколько минут арбитр смотрел VAR? Пенальти назначают тогда, когда посмотрел повтор и явно видит, что это нарушение. Когда арбитр 15 раз повтор смотрел и потом определил, что это пенальти… Так же и удаление. Это вопиющие судейские ошибки! Такие же ошибки были и вчера. Это проблема номер один у нас», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Махачкалинское «Динамо» обратилось к Биджиеву и фанатам после отставки тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android