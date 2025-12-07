Сёмин считает, что ошибки судьи матча «Динамо» Мх — «Пари НН» привели к отставке Биджиева

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о судействе арбитра Алексея Сухого в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1), после которого главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев подал в отставку.

«Прежде чем говорить об отставке Биджиева, нужно сказать о некачественном судействе в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН». Считаю, что это вызывающе! Такие грубые ошибки судейские… Наверное, они в какой-то мере привели к отставке Биджиева.

Простые вещи: как в таком матче можно добавлять пять минут? Было 40 нарушений правил в матче. Было сколько замен. Сколько минут арбитр смотрел VAR? Пенальти назначают тогда, когда посмотрел повтор и явно видит, что это нарушение. Когда арбитр 15 раз повтор смотрел и потом определил, что это пенальти… Так же и удаление. Это вопиющие судейские ошибки! Такие же ошибки были и вчера. Это проблема номер один у нас», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.