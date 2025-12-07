«Краснодар» — ЦСКА: Мойзес ударом головой вывел армейцев вперёд на 11-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте защитник ЦСКА Мойзес открыл счёт в матче ударом головой после подачи россиянина Данила Кругового с углового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает второе место. Подопечные Фабио Челестини заработали 36 очков и располагаются на третьей строчке. В минувшем туре «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0, а ЦСКА обыграл «Оренбург» — 2:0.