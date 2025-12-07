В «Динамо» Мх прокомментировали заявление Биджиева об отставке с поста тренера команды

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном увольнении Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Тренер подал в отставку после матча 18-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1).

«Хасанби Эдуардович объявил о своём решении. Клуб принял это к сведению. Объявим о своём решении в ближайшие дни», — приводит слова Газизова телеграм-канал «Динамо».

Во время заключительного матча бело-голубых в календарном году с «Пари НН» фанаты провели акцию против главного тренера команды, призывая Биджиева покинуть свой пост. «Динамо» с 15 очками после 18 встреч занимает 13-ю строчку в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.