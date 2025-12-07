«Арис» без Кокорина уступил АПОЭЛу в чемпионате Кипра

Завершился матч 13-го тура чемпионата Кипра, в котором АПОЭЛ из Никосии принимал на своём поле «Арис» из Лимасола. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый мяч в игре был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник АПОЭЛа Николас Куцакос. На 84-й минуте серб Стефан Дражич удвоил преимущество хозяев. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку своего клуба на игру.

«Арис» остался на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Кипра. У команды 26 набранных очков в 13 матчах. Отставание от первого места составляет пять очков. АПОЭЛ довёл количество набранных в сезоне очков до 25 и сократил отставание от «Ариса» до одного очка. Команда занимает пятое место.