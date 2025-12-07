Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПОЭЛ — Арис, результат матча 7 декабря 2025, счет 2:0, 15-й тур чемпионата Кипра 2025/2026

«Арис» без Кокорина уступил АПОЭЛу в чемпионате Кипра
Комментарии

Завершился матч 13-го тура чемпионата Кипра, в котором АПОЭЛ из Никосии принимал на своём поле «Арис» из Лимасола. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Кипр — Первый дивизион . 13-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 18:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия
Окончен
2 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Куцакос – 8'     2:0 Дражич – 84'    

Первый мяч в игре был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник АПОЭЛа Николас Куцакос. На 84-й минуте серб Стефан Дражич удвоил преимущество хозяев. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку своего клуба на игру.

«Арис» остался на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Кипра. У команды 26 набранных очков в 13 матчах. Отставание от первого места составляет пять очков. АПОЭЛ довёл количество набранных в сезоне очков до 25 и сократил отставание от «Ариса» до одного очка. Команда занимает пятое место.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: реванш Ян — Двалишвили в UFC, финал Ф-1 и «Краснодар» — ЦСКА
Топ-события воскресенья: реванш Ян — Двалишвили в UFC, финал Ф-1 и «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android