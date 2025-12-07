Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — ЦСКА: Кордоба сравнял счёт на 38-й минуте
В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Перерыв
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'    

На 38-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ударом в касание восстановил равенство в счёте. Ранее, на 11-й минуте, защитник ЦСКА Мойзес открыл счёт в матче ударом головой после подачи россиянина Данила Кругового с углового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает третье место. Подопечные Фабио Челестини заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.

