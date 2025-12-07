Скидки
Валенсия — Севилья, результат матча 7 декабря 2025, счет 1:1, 15-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Валенсия» ушла от поражения в игре с «Севильей» в Ла Лиге благодаря голу на 90+3-й минуте
Комментарии

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Валенсия» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Игра закончилась вничью — 1:1.

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Таррега – 58'     1:1 Дуро – 90+3'    

Первый мяч в игре был забит на 58-й минуте. Защитник «Валенсии» Сесар Таррега отправил мяч в собственные ворота. На 90+3-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро восстановил равенство в счёте.

«Севилья» набрала 17 очков в 15 матчах чемпионата. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «Валенсии» 15 набранных очков. «Летучие мыши» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
