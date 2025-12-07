«Два друга, которых я очень люблю». Месси — о завершивших карьеру Альбе и Бускетсе
Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после финального матча плей-офф МЛС с «Ванкувер Уайткэпс» (3:1) высказался о завершивших карьеру Жорди Альбе и Серхио Бускетсе, с которыми он вместе выступал за «цапель», а ранее — за «Барселону».
США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8' 1:1 Ахмед – 60' 2:1 Де Пауль – 71' 3:1 Алленде – 90+6'
«Я рад тому, чего мы достигли, ради них. Замечательно, что они завершают свою карьеру вот так: они заслужили это, ведь они были одними из величайших игроков в истории на своей позиции. Какая потрясающая карьера и сколько титулов они завоевали! Они даже не до конца осознают, что переживают. Что-то прекрасное, чему они посвятили всю свою жизнь, подходит к концу. Начинается другая жизнь, и я желаю им всего наилучшего. Они — два друга, которых я очень люблю», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
