«Два друга, которых я очень люблю». Месси — о завершивших карьеру Альбе и Бускетсе

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после финального матча плей-офф МЛС с «Ванкувер Уайткэпс» (3:1) высказался о завершивших карьеру Жорди Альбе и Серхио Бускетсе, с которыми он вместе выступал за «цапель», а ранее — за «Барселону».

«Я рад тому, чего мы достигли, ради них. Замечательно, что они завершают свою карьеру вот так: они заслужили это, ведь они были одними из величайших игроков в истории на своей позиции. Какая потрясающая карьера и сколько титулов они завоевали! Они даже не до конца осознают, что переживают. Что-то прекрасное, чему они посвятили всю свою жизнь, подходит к концу. Начинается другая жизнь, и я желаю им всего наилучшего. Они — два друга, которых я очень люблю», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.