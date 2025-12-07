«Динамо» Мх показало последний разговор Биджиева с командой перед объявлением об отставке

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» показала разговор главного тренера Хасанби Биджиева с командой после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После игры специалист подал в отставку.

«Я говорил перед игрой, что от судьи можно ожидать чего угодно, поэтому нельзя было давать ему повода. К сожалению, дали сами им козыри в руки и на этом погорели», — сказал Биджиев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Арбитр Алексей Сухой удалил защитника махачкалинцев Джемала Табидзе на 20-й минуте игры. На 37-й минуте судья назначил пенальти в ворота бело-голубых, который реализовал полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи.