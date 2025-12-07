Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх показало последний разговор Биджиева с командой перед объявлением об отставке

«Динамо» Мх показало последний разговор Биджиева с командой перед объявлением об отставке
Комментарии

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» показала разговор главного тренера Хасанби Биджиева с командой после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После игры специалист подал в отставку.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Я говорил перед игрой, что от судьи можно ожидать чего угодно, поэтому нельзя было давать ему повода. К сожалению, дали сами им козыри в руки и на этом погорели», — сказал Биджиев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Арбитр Алексей Сухой удалил защитника махачкалинцев Джемала Табидзе на 20-й минуте игры. На 37-й минуте судья назначил пенальти в ворота бело-голубых, который реализовал полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи.

Материалы по теме
ЦСКА забил в меньшинстве «Краснодару»! Но этого не хватило! LIVE
Live
ЦСКА забил в меньшинстве «Краснодару»! Но этого не хватило! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android