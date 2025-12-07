«Майнц» назначил Урса Фишера главным тренером до середины 2028 года

Немецкий «Майнц» на официальном сайте объявил о назначении Урса Фишера на пост главного тренера. 59-летний швейцарский специалист подписал трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

Клуб ранее расстался с Бо Хенриксеном. После увольнения команда проиграла на своём поле «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 0:1.

Предыдущим местом работы Урса Фишер был берлинский «Унион», который он покинул в ноябре 2023 года.

«Майнц» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2025/2026, набрав шесть очков в 13 турах. В следующем матче команда сыграет с «Лехом» в Лиге конференций на выезде 11 декабря.