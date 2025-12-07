«Проиграть так — очень досадно». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о психологическом состоянии команды после поражения в матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Астон Виллой» (1:2).

«Все те усилия, которые наши футболисты приложили за последние две недели, и результаты, которых мы добились — проиграть всё это таким образом — очень досадно. Ты просто чувствуешь, что всё, что ты сделал, того не стоило. Но это не так, потому что мы извлечём урок из этой игры, и это снова сделает нас лучшей командой», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент лондонский клуб с 33 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.