19:00 Мск
Футбол

«Проиграть так — очень досадно». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Астон Виллой»

«Проиграть так — очень досадно». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Астон Виллой»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о психологическом состоянии команды после поражения в матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Кэш – 36'     1:1 Троссард – 52'     2:1 Буэндия – 90+5'    

«Все те усилия, которые наши футболисты приложили за последние две недели, и результаты, которых мы добились — проиграть всё это таким образом — очень досадно. Ты просто чувствуешь, что всё, что ты сделал, того не стоило. Но это не так, потому что мы извлечём урок из этой игры, и это снова сделает нас лучшей командой», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент лондонский клуб с 33 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

