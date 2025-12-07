Мойзес и Кордоба выясняли отношения в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Мойзес и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выясняли отношения в перерыве матча между командами в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу чёрно-зелёных. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В трансляцию матча попал кадр, где легионеры клубов о чём-то эмоционально разговаривали в подтрибунном помещении.

Фото: Кадр из трансляции

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает третье место. Подопечные Фабио Челестини заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.