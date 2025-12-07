Мойзес и Кордоба выясняли отношения в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА
Защитник ЦСКА Виктор Мойзес и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выясняли отношения в перерыве матча между командами в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу чёрно-зелёных. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
В трансляцию матча попал кадр, где легионеры клубов о чём-то эмоционально разговаривали в подтрибунном помещении.
Фото: Кадр из трансляции
После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает третье место. Подопечные Фабио Челестини заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.
