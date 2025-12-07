Защитник «Краснодара» Оласа обвинил игрока ЦСКА в расизме
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о проявлении расизма во время матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу «быков». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Какова природа эмоций в перерыве? Здесь футбол, конечно, остаётся в стороне. Это был эпизод расизма, который случился в отношении к одному из моих товарищей по команде. Ему сказали: «Грёбаный негр». Естественно, эти вещи не могут происходить. Нужно проявлять уважение, так нельзя. Футбол футболом, но все должны оставаться людьми», — сказал Оласа в эфире «Матч Премьер».
