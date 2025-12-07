«Аякс» хочет усилиться бывшим защитником «Арсенала» — Voetbal International

«Аякс» планирует подписать бывшего защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Об этом сообщает Voetbal International.

На данный момент японец является свободным агентом после ухода из лондонского клуба в июле. В последние годы Томиясу испытывал трудности с коленом, из-за чего в прошлом сезоне он провёл на поле за «Арсенал» всего шесть минут. В феврале защитник перенёс операцию, а несколько месяцев спустя его контракт был расторгнут по обоюдному согласию, что позволило ему пройти специализированную программу реабилитации на родине. Японец добился внушительного прогресса в восстановлении, но для возвращения в форму ему необходимо работать, находясь в команде. Защитник надеется сыграть за сборную на чемпионате мира — 2026.

Клуб из Амстердама ценит в футболисте умение играть на обоих флангах, а также наличие опыта выступлений на международном уровне.