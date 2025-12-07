«Краснодар» — ЦСКА: Мойзес удалён с поля на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу чёрно-зелёных. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 68-й минуте вторую жёлтую карточку за фол получил защитник ЦСКА Виктор Мойзес.

Ранее, на 11-й минуте, Мойзес открыл счёт в матче ударом головой после подачи россиянина Данила Кругового с углового. На 38-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ударом в касание восстановил равенство в счёте. На 51-й минуте вингер Виктор Са вывел «Краснодар» вперёд после подачи с углового.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает третье место. Подопечные Фабио Челестини заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.