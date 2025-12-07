«Краснодар» победил ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 3:2 одержали действующие чемпионы страны.

На 11-й минуте защитник ЦСКА Мойзес открыл счёт в матче ударом головой после подачи россиянина Данила Кругового с углового. На 38-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ударом в касание восстановил равенство в счёте. На 51-й минуте вингер Виктор Са вывел «Краснодар» вперёд после подачи с углового. На 68-й минуте Мойзес получил красную карточку. На 70-й минуте полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте бразилец Матеус Алвес сократил отставание ЦСКА в счёте.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.