Вратарь «Сочи» Дёгтев: у нас проблемы в обороне, надо разбираться

Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев оценил свою игру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).
— У «Сочи» очередное поражение, но вы совершили много спасений, лично провели хорошую игру…
— Да какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? Не думаю, что это хорошая игра. В меня два раза попали, ничего в этом такого нет, это моя работа. Четыре гола — очень много, у нас проблемы в обороне, надо разбираться.
— В прошлом туре вы впервые сыграли «на ноль» в РПЛ, сейчас пропустили четыре. Тяжёлые эмоциональные качели?
— Обычное дело. Мы находимся на последнем месте, к сожалению, боремся за выживание. Сегодня играли с командой из верхней части таблицы, поэтому получили четыре мяча. В прошлом туре в соперниках была команда примерно нашего уровня, поэтому сыграли «на ноль», — приводит слова Дёгтева «Матч ТВ».
