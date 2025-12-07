Скидки
Вратарь «Сочи» Дёгтев: у нас проблемы в обороне, надо разбираться
Комментарии

Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев оценил свою игру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

— У «Сочи» очередное поражение, но вы совершили много спасений, лично провели хорошую игру…
— Да какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? Не думаю, что это хорошая игра. В меня два раза попали, ничего в этом такого нет, это моя работа. Четыре гола — очень много, у нас проблемы в обороне, надо разбираться.

— В прошлом туре вы впервые сыграли «на ноль» в РПЛ, сейчас пропустили четыре. Тяжёлые эмоциональные качели?
— Обычное дело. Мы находимся на последнем месте, к сожалению, боремся за выживание. Сегодня играли с командой из верхней части таблицы, поэтому получили четыре мяча. В прошлом туре в соперниках была команда примерно нашего уровня, поэтому сыграли «на ноль», — приводит слова Дёгтева «Матч ТВ».

