Футбол Новости

«Спартак» во второй раз за три сезона ушёл на зимнюю паузу вне топ-3 РПЛ

Комментарии

Московский «Спартак» второй раз за три сезона завершил первую часть чемпионата России вне тройки лидеров Мир Российской Премьер-Лиги. После 18 туров сезона-2025/2026 красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 29 набранными очками.

В позапрошлом сезоне столичная команда после 18 встреч располагалась на пятой строчке в турнирной таблице. В сезоне-2024/2025 красно-белые ушли на зимний перерыв, находясь на третьей строчке в РПЛ.

Лидером чемпионата России после окончания первой части сезона стал действующий чемпион страны «Краснодар», у которого 40 набранных очков. На втором месте с 39 очками располагается «Зенит». Третье место занимает «Локомотив», набравший 37 очков.

