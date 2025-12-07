«С запасом лучшая команда РПЛ». Генич — после матча «Краснодара» с ЦСКА
Футбольный комментатор Константин Генич поделился эмоциями от просмотра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» одержал победу над ЦСКА (3:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Как же хорош «Краснодар». Вообще не придраться. С запасом лучшая команда РПЛ прямо сейчас», — написал Генич в телеграм-канале.
«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.
