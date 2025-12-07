«С запасом лучшая команда РПЛ». Генич — после матча «Краснодара» с ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич поделился эмоциями от просмотра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» одержал победу над ЦСКА (3:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Как же хорош «Краснодар». Вообще не придраться. С запасом лучшая команда РПЛ прямо сейчас», — написал Генич в телеграм-канале.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.