Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чёрно-зелёных в Мир Российской Премьер-Лиге за всю историю. В матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2) колумбиец забил свой 55-й мяч в составе «быков» в чемпионатах России.

Таким образом, Кордоба опередил россиянина Фёдора Смолова, на счету которого остаётся 54 гола за «Краснодар». Третье место в списке бомбардиров «Краснодара» в РПЛ за всю историю занимает действующий капитан команды Эдуард Сперцян (48 голов).

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.