Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: матч «Краснодара» и ЦСКА — лучший в первой части РПЛ

Юрий Сёмин: матч «Краснодара» и ЦСКА — лучший в первой части РПЛ
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (3:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Матч «Краснодар» — ЦСКА получился прекрасным. На мой взгляд, лучший матч первой части чемпионата с обеих сторон. Во-первых, большое напряжение до последних минут, во-вторых, команды были подготовлены прекрасно. Но «Краснодар» победил заслуженно, он был более сбалансированным, стал очень дисциплинированным, соблюдал баланс обороны и атаки. Мне и ЦСКА понравился. Наверное, мог лучше сыграть Глебов, но у него не было простора, мячей, которые забрасывали бы ему в свободную зону. Хорошее завершение первой части чемпионата.

Нужно ещё отметить судейство, особенно в сравнении с матчами «Спартак» — «Динамо» и в Махачкале. Судейство соответствовало матчу. А то, что было в Махачкале — из ряда вон выходящее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android