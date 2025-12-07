Юрий Сёмин: матч «Краснодара» и ЦСКА — лучший в первой части РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (3:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Матч «Краснодар» — ЦСКА получился прекрасным. На мой взгляд, лучший матч первой части чемпионата с обеих сторон. Во-первых, большое напряжение до последних минут, во-вторых, команды были подготовлены прекрасно. Но «Краснодар» победил заслуженно, он был более сбалансированным, стал очень дисциплинированным, соблюдал баланс обороны и атаки. Мне и ЦСКА понравился. Наверное, мог лучше сыграть Глебов, но у него не было простора, мячей, которые забрасывали бы ему в свободную зону. Хорошее завершение первой части чемпионата.

Нужно ещё отметить судейство, особенно в сравнении с матчами «Спартак» — «Динамо» и в Махачкале. Судейство соответствовало матчу. А то, что было в Махачкале — из ряда вон выходящее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.