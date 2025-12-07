Глава РПЛ Алаев высказался о матче «Краснодар» — ЦСКА

Глава Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» одержал победу над ЦСКА (3:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
«Прекрасный матч, достойное завершение первой части сезона. Голы, удаления. Грустно, что теперь три месяца без футбола. У нас отличная борьба в чемпионате, меня это радует», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.
