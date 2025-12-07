Алаев — об обвинении игрока ЦСКА в расизме: надеюсь, это недоразумение

Глава Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев ответил на вопрос об обвинениях игрока ЦСКА в расизме во время матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Защитник «быков» Лукас Оласа в интервью в перерыве заявил, что его одноклубник подвергся оскорблениям на расовой почве.

«Я сидел в ложе. Ничего не слышал. Надеюсь, что это недоразумение», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.