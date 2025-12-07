Алаев — об обвинении игрока ЦСКА в расизме: надеюсь, это недоразумение
Поделиться
Глава Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев ответил на вопрос об обвинениях игрока ЦСКА в расизме во время матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Защитник «быков» Лукас Оласа в интервью в перерыве заявил, что его одноклубник подвергся оскорблениям на расовой почве.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Я сидел в ложе. Ничего не слышал. Надеюсь, что это недоразумение», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
22:56
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:33
-
21:28
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:40