Сёмин: «Краснодар» идёт за вторым титулом подряд — главный претендент на чемпионство в РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин считает «Краснодар» главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» идёт ко второму титулу подряд, но ещё не дошёл. Это большая заслуга Мусаева в том, что он смог очень быстро убедить игроков, что прошлый сезон остался позади — теперь нужно добиваться успехов в этом. Ему это удалось. На мой взгляд, «Краснодар» — самый главный претендент на чемпионство», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Южане с 40 очками возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.