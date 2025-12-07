Скидки
22:45 Мск
Сёмин: «Краснодар» идёт за вторым титулом подряд — главный претендент на чемпионство в РПЛ

Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин считает «Краснодар» главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» идёт ко второму титулу подряд, но ещё не дошёл. Это большая заслуга Мусаева в том, что он смог очень быстро убедить игроков, что прошлый сезон остался позади — теперь нужно добиваться успехов в этом. Ему это удалось. На мой взгляд, «Краснодар» — самый главный претендент на чемпионство», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Южане с 40 очками возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.

«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
