Обляков — о Кордобе: он всегда всех провоцирует, никакого удивления

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков обвинил форварда «Краснодара» Джона Кордобу в провокациях после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором чёрно-зелёные победили армейцев (3:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Здесь всегда непросто играть, две сильные команды. Таков результат. Болельщики погнали «Краснодар» после пропущенного гола, они перехватили инициативу. Кордоба всегда так действует, всегда провоцирует. Никакого удивления», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.