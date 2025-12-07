Мурад Мусаев высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА в 18-м туре РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные одержали победу над ЦСКА (3:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Я очень доволен содержанием игры. Мы провели лучший матч в сезоне в плане обороны, атаки, переходных фаз. Порадовали болельщиков. Ушли на зиму первыми. Приятно закончить хороший год качественной игрой. Спасибо болельщикам, фантастическая поддержка», — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.