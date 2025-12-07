Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: «Краснодар» — самый мощный клуб РПЛ. Если катаклизмов не будет — станет чемпионом

Созин: «Краснодар» — самый мощный клуб РПЛ. Если катаклизмов не будет — станет чемпионом
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА (3:2) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Краснодар» – самый мощный клуб РПЛ. И плевать на статистику по спринтам, единоборствам, опасным моментам… Всё просто видно по игре. Без цифр. И таким «Краснодаром» мы наслаждаемся уже второй сезон подряд. Они ни разу не провалились в этом чемпионате, на каждый матч – настрой просто сумасшедший. Как они сегодня вышли – я думал, Кордобу удалят за 20 минут. А он в итоге сдержался, а удаление получил Мойзес.

Второй нюанс – про баланс. Лучшей эту команду делают игроки. И в каждой линии есть потрясающие футболисты: Агкацев, Тормена, Сперцян, Кордоба. Это вообще лучшие игроки на своих позициях в чемпионате. Может, разве что на позиции защитников могут быть варианты – и то я не уверен. Но если говорить про Агкацева, Сперцяна и Кордобу – это абсолютно лучшие футболисты на своих позициях в РПЛ. При этом остальные к ним тянутся. Они рядом с такими исполнителями растут.

У нас модно прикидывать, как бы команды из России выглядели бы в еврокубках. Я не буду фантазировать про Лигу чемпионов. Но в Лиге Европы «Краснодар» бы точно не провалился, шёл бы высоко. А в России, если обойдётся без катаклизмов зимой (мало ли за лидерами придут европейские или азиатские топ-клубы), «Краснодар» дожмёт сезон. И второй раз подряд станет чемпионом», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android