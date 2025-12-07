Вратарь «Краснодара» Агкацев: счёт в матче с ЦСКА мог быть крупнее — мы их переиграли
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Всё по делу, абсолютно. Мне кажется, переиграли ЦСКА сегодня. Счёт мог быть крупнее, если бы во втором тайме забили все моменты. В эпизоде с голом Мойзеса чуть не доиграли. Не лучшим образом сыграли, поэтому получили гол. Наверное, этот пропущенный мяч мотивировал нас», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 40 очков.
