Вратарь «Краснодара» Агкацев: счёт в матче с ЦСКА мог быть крупнее — мы их переиграли

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (3:2).

«Всё по делу, абсолютно. Мне кажется, переиграли ЦСКА сегодня. Счёт мог быть крупнее, если бы во втором тайме забили все моменты. В эпизоде с голом Мойзеса чуть не доиграли. Не лучшим образом сыграли, поэтому получили гол. Наверное, этот пропущенный мяч мотивировал нас», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 40 очков.