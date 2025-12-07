Станислав Агкацев — о голе Кордобы в ворота ЦСКА: вообще-то всё началось с моей передачи

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём участии в голе нападающего Джона Кордобы в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» одержали победу (3:2) и поднялись на первое место в РПЛ.

«Началось вообще-то с моей передачи на Кордобу. Ещё и с нерабочей? Рабочая! Что ты начинаешь? У меня две рабочих. Ты же знаешь (смеётся). Джон зацепился — это его сильное качество. Протащил. Ничего удивительного», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.