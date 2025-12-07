Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ после победы над ЦСКА

Экс‑форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, за счёт чего «Краснодар» смог уйти на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на первом месте в таблице. В 18-м туре «быки» одержали победу над ЦСКА (3:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Краснодар» заслуженно идёт на первом месте в турнирной таблице. Команда сделала свою скамейку глубже после того, как стала чемпионом в прошлом сезоне. Почти все игроки пришлись ко двору. Сперцян выглядит лучше, чем в прошлом году. Кордоба в порядке», — поделился Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.