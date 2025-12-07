Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ после победы над ЦСКА

Экс‑форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, за счёт чего «Краснодар» смог уйти на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на первом месте в таблице. В 18-м туре «быки» одержали победу над ЦСКА (3:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
«Краснодар» заслуженно идёт на первом месте в турнирной таблице. Команда сделала свою скамейку глубже после того, как стала чемпионом в прошлом сезоне. Почти все игроки пришлись ко двору. Сперцян выглядит лучше, чем в прошлом году. Кордоба в порядке», — поделился Аршавин в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.
- 7 декабря 2025
-
22:56
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:33
-
21:28
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:40