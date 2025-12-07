Агкацев рассказал, что произошло между Кордобой и Мойзесом в перерыве

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий касательно конфликта нападающего южан Джона Кордобы и защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» выиграл со счётом 3:2.
— Эмоции, крики. Ничего такого особо не было. Мойзес и Кордоба — два габаритных и сильных игрока, которые куются в каждой игре.
— Чувствовал, что кто-то из них удалится?
— Как будто да. Когда Мойзес получил жёлтую, то были мысли, что, может быть, он вторую получит. Эпизод с удалением не видел, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.
- 7 декабря 2025
-
22:56
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:33
-
21:28
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:40