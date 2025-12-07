Скидки
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Игрок ЦСКА Мойзес: Левников был сегодня немного потерянным — не лучший его день

Защитник ЦСКА Мойзес раскритиковал работу арбитра Кирилла Левникова, обслуживавшего матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Мойзес был удалён на 68-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Вы же видели по телевизору. Согласны же, что на жёлтую даже не тянуло? Я понимаю, когда судьям тяжело давать свистки, когда такая важная игра. Понятно, что он живой человек и может ошибаться. Считаю, что Левников — хороший судья. Но сегодня, возможно, не лучший день у него.

В первые пять минут Диего Коста попал в Глебова. Прямо перед арбитром. И ни жёлтой, ничего не дали. А в моём эпизоде он сразу дал жёлтую и показал красную. Сегодня Левников был немножко потерянным», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

