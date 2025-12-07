Игрок ЦСКА Мойзес: Левников был сегодня немного потерянным — не лучший его день

Защитник ЦСКА Мойзес раскритиковал работу арбитра Кирилла Левникова, обслуживавшего матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Мойзес был удалён на 68-й минуте.

«Вы же видели по телевизору. Согласны же, что на жёлтую даже не тянуло? Я понимаю, когда судьям тяжело давать свистки, когда такая важная игра. Понятно, что он живой человек и может ошибаться. Считаю, что Левников — хороший судья. Но сегодня, возможно, не лучший день у него.

В первые пять минут Диего Коста попал в Глебова. Прямо перед арбитром. И ни жёлтой, ничего не дали. А в моём эпизоде он сразу дал жёлтую и показал красную. Сегодня Левников был немножко потерянным», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.