Форвард «Краснодара» Кордоба: расизм? Вильягру должны судить по всей строгости
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба призвал привлечь к ответственности полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру за слова, сказанные ему во время матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«На видео всё видно. Надеюсь, что к Вильягре будут применены такие же санкции, как были ко мне за мои слова. Его должны судить по всей строгости. Я говорил судье, говорил с Мойзесом. Он понимает, что сказал Вильягра. На видео всё чётко понятно. Расизм? На видео, повторюсь, всё понятно», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
