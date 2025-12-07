Форвард «Краснодара» Кордоба: расизм? Вильягру должны судить по всей строгости

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба призвал привлечь к ответственности полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру за слова, сказанные ему во время матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«На видео всё видно. Надеюсь, что к Вильягре будут применены такие же санкции, как были ко мне за мои слова. Его должны судить по всей строгости. Я говорил судье, говорил с Мойзесом. Он понимает, что сказал Вильягра. На видео всё чётко понятно. Расизм? На видео, повторюсь, всё понятно», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.