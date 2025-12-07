Скидки
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Форвард «Краснодара» Кордоба: расизм? Вильягру должны судить по всей строгости

Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба призвал привлечь к ответственности полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру за слова, сказанные ему во время матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«На видео всё видно. Надеюсь, что к Вильягре будут применены такие же санкции, как были ко мне за мои слова. Его должны судить по всей строгости. Я говорил судье, говорил с Мойзесом. Он понимает, что сказал Вильягра. На видео всё чётко понятно. Расизм? На видео, повторюсь, всё понятно», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

