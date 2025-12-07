Мойзес: Кордоба симулировал, чтобы я получил красную карточку

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал своё удаление в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Бразилец был удалён на 68-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Он [Кордоба] симулировал, чтобы я получил красную карточку. Удар в мяч, и он попал ему в лицо. Он пытался привлечь внимание судьи и сказать, что я ударил его в голову. На видео очевидно, что я его даже не касаюсь. Я бью в мяч, а мяч попадает в голову», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.