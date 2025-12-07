Скидки
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мойзес: Кордоба симулировал, чтобы я получил красную карточку

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал своё удаление в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Бразилец был удалён на 68-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Он [Кордоба] симулировал, чтобы я получил красную карточку. Удар в мяч, и он попал ему в лицо. Он пытался привлечь внимание судьи и сказать, что я ударил его в голову. На видео очевидно, что я его даже не касаюсь. Я бью в мяч, а мяч попадает в голову», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.

