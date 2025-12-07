«Зенит» в третьем сезоне подряд ушёл на паузу не в статусе лидера РПЛ

«Зенит» по итогам первой части текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги занял второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в активе. Это третий случай подряд, когда сине-бело-голубые уходят на зимний перерыв не в ранге лидера РПЛ.

В прошлом сезоне петербуржцы также заняли второе место по итогам 18 туров, лидировал тогда «Краснодар, а в тройку призёров входил «Спартак», чемпионство тогда завоевали «быки». В кампании-2023/2024 петербуржцы после 18 туров занимали второе место, лидировал «Краснодар», а в тройку призёров входило «Динамо». Чемпионом тогда стал «Зенит».

«Краснодар» по итогам 18-го тура текущего розыгрыша РПЛ поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко.