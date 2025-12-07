Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» в третьем сезоне подряд ушёл на паузу не в статусе лидера РПЛ

«Зенит» в третьем сезоне подряд ушёл на паузу не в статусе лидера РПЛ
Комментарии

«Зенит» по итогам первой части текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги занял второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в активе. Это третий случай подряд, когда сине-бело-голубые уходят на зимний перерыв не в ранге лидера РПЛ.

В прошлом сезоне петербуржцы также заняли второе место по итогам 18 туров, лидировал тогда «Краснодар, а в тройку призёров входил «Спартак», чемпионство тогда завоевали «быки». В кампании-2023/2024 петербуржцы после 18 туров занимали второе место, лидировал «Краснодар», а в тройку призёров входило «Динамо». Чемпионом тогда стал «Зенит».

«Краснодар» по итогам 18-го тура текущего розыгрыша РПЛ поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко.

Материалы по теме
Алип поставил оценку «Зениту» за первую часть сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android