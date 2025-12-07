Батраков ответил, может ли представить себя играющим в «Монако», как Головин

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о возможном переходе в «Монако», за который выступает его партнёр по сборной России Александр Головин. Воспитанник ЦСКА выступает за клуб французской Лиги 1 с лета 2018 года.

— А ты представляешь себя не отдыхающим в Монако, а играющим в «Монако»? Живущим в Монако, как Головин, например?

— Пока не представляю, но хотелось бы. Я бы с удовольствием поехал в «Монако», — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата с 11 забитыми мячами. Всего в активе 20-летнего полузащитника 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.