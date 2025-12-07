Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков ответил, может ли представить себя играющим в «Монако», как Головин

Батраков ответил, может ли представить себя играющим в «Монако», как Головин
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о возможном переходе в «Монако», за который выступает его партнёр по сборной России Александр Головин. Воспитанник ЦСКА выступает за клуб французской Лиги 1 с лета 2018 года.

— А ты представляешь себя не отдыхающим в Монако, а играющим в «Монако»? Живущим в Монако, как Головин, например?
— Пока не представляю, но хотелось бы. Я бы с удовольствием поехал в «Монако», — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата с 11 забитыми мячами. Всего в активе 20-летнего полузащитника 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android