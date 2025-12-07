«Краснодар» в третьем сезоне подряд ушёл на зимнюю паузу в статусе лидера РПЛ

«Краснодар» по итогам первой части нынешнего розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги занял первое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. Это третий подобный случай подряд, когда «быки» уходят на зимний перерыв в ранге лидера российского первенства.

На аналогичном этапе прошлого сезона южане также возглавляли турнирную таблицу чемпионата России, ближайшими преследователями команды были «Зенит» и «Спартак», тогда «Краснодар» стал чемпионом. В кампании-2023/2024 «быки» тоже лидировали, их ближайшими конкурентами были «Зенит» и Динамо», чемпионство тогда выиграли сине-бело-голубые.

По итогам 18-го тура текущего розыгрыша РПЛ на втором месте с 39 очками располагается «Зенит», топ-3 с 37 очками замыкает «Локомотив».