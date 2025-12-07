Скидки
«Краснодар» не проигрывает ЦСКА дома с октября 2017 года

«Краснодар» не проигрывает ЦСКА дома с октября 2017 года
В Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» прошёл матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Победу со счётом 3:2 одержала команда хозяев. После этой победы «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице и ушёл на зимний перерыв в статусе лидера. Таким образом, клуб продлил удачную домашнюю серию в матчах с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

Клуб не проигрывает ЦСКА дома с октября 2017 года. Последнее домашнее поражение датируется 14 октября 2017 года. ЦСКА тогда выиграл со счётом 1:0, гол на 39-й минуте забил Алексей Березуцкий.

ЦСКА с 36 очками ушёл на зимний перерыв четвёртым в турнирной таблице РПЛ. На втором месте «Зенит» с 39 очками. На третьей строчке московский «Локомотив» с 37 очками.

