«Краснодар» не проигрывает ЦСКА дома с октября 2017 года

В Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» прошёл матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Победу со счётом 3:2 одержала команда хозяев. После этой победы «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице и ушёл на зимний перерыв в статусе лидера. Таким образом, клуб продлил удачную домашнюю серию в матчах с ЦСКА.

Клуб не проигрывает ЦСКА дома с октября 2017 года. Последнее домашнее поражение датируется 14 октября 2017 года. ЦСКА тогда выиграл со счётом 1:0, гол на 39-й минуте забил Алексей Березуцкий.

ЦСКА с 36 очками ушёл на зимний перерыв четвёртым в турнирной таблице РПЛ. На втором месте «Зенит» с 39 очками. На третьей строчке московский «Локомотив» с 37 очками.