«Краснодар» не проигрывает ЦСКА дома с октября 2017 года
Поделиться
В Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» прошёл матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Победу со счётом 3:2 одержала команда хозяев. После этой победы «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице и ушёл на зимний перерыв в статусе лидера. Таким образом, клуб продлил удачную домашнюю серию в матчах с ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
Клуб не проигрывает ЦСКА дома с октября 2017 года. Последнее домашнее поражение датируется 14 октября 2017 года. ЦСКА тогда выиграл со счётом 1:0, гол на 39-й минуте забил Алексей Березуцкий.
ЦСКА с 36 очками ушёл на зимний перерыв четвёртым в турнирной таблице РПЛ. На втором месте «Зенит» с 39 очками. На третьей строчке московский «Локомотив» с 37 очками.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
00:21
-
00:21
-
00:14
-
00:03
-
00:02
- 7 декабря 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:45
-
23:44
-
23:38
-
23:33
-
23:18
-
23:18
-
22:56
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:33