Футбол

«Наполи» — «Ювентус»: Йылдыз сравнял счёт на 59-й минуте
В эти минуты идёт матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Наполи» и «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
2-й тайм
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7'     1:1 Йылдыз – 59'     2:1 Хойлунд – 78'    

На 59-й минуте Кенан Йылдыз забил ответный мяч. Ранее, на седьмой минуте, Расмус Хойлунд открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд.

После 13 матчей чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 28 очков и занимает третье место. «Старая синьора» заработала 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Наполи» победил «Рому» со счётом 1:0, а «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
