Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА потерпел четвёртое поражение в сезоне. Это худший показатель в топ-5 РПЛ

Московский ЦСКА завершил 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с четырьмя поражениями. Сегодня, 7 декабря, команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:3. Этот показатель является худшим среди клубов, входящих в пятёрку лидеров чемпионата. Армейский коллектив ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице с 36 очками.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

Для сравнения: лидер чемпионата — «Краснодар» — после 18 сыгранных матчей имеет на своём счету 40 очков и всего два поражения. «Зенит» из Санкт-Петербурга, расположившийся на второй строчке турнирной таблицы с 39 очками, потерпел лишь одно поражение. Столько же поражений у московского «Локомотива», который набрал 37 очков и занимает третье место перед перерывом. «Балтика» также имеет одно поражение после 18 туров.

