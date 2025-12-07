ЦСКА потерпел четвёртое поражение в сезоне. Это худший показатель в топ-5 РПЛ

Московский ЦСКА завершил 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с четырьмя поражениями. Сегодня, 7 декабря, команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:3. Этот показатель является худшим среди клубов, входящих в пятёрку лидеров чемпионата. Армейский коллектив ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице с 36 очками.

Для сравнения: лидер чемпионата — «Краснодар» — после 18 сыгранных матчей имеет на своём счету 40 очков и всего два поражения. «Зенит» из Санкт-Петербурга, расположившийся на второй строчке турнирной таблицы с 39 очками, потерпел лишь одно поражение. Столько же поражений у московского «Локомотива», который набрал 37 очков и занимает третье место перед перерывом. «Балтика» также имеет одно поражение после 18 туров.