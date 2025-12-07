Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов охарактеризовал ситуацию с контрактом капитана «Локомотива» Баринова

Михаил Галактионов охарактеризовал ситуацию с контрактом капитана «Локомотива» Баринова
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с контрактом капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, а также объяснил замену полузащитника в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

«Замена Баринова? Обычная замена, простая, чтобы дать возможность Тимофееву, который давно не играл. Баринов играл все матчи с первой и до последней минуты, он заслужил дополнительных аплодисментов. Ситуация с контрактом? Рабочая», — заявил Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» подходит к концу 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать соглашение с клубом и перейдёт в ЦСКА.

Материалы по теме
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
«История с Бариновым — фейл клуба, а не предательство». Яркий взгляд Генича на РПЛ
Эксклюзив
«История с Бариновым — фейл клуба, а не предательство». Яркий взгляд Генича на РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android