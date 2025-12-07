Михаил Галактионов охарактеризовал ситуацию с контрактом капитана «Локомотива» Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с контрактом капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, а также объяснил замену полузащитника в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:2).

«Замена Баринова? Обычная замена, простая, чтобы дать возможность Тимофееву, который давно не играл. Баринов играл все матчи с первой и до последней минуты, он заслужил дополнительных аплодисментов. Ситуация с контрактом? Рабочая», — заявил Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» подходит к концу 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать соглашение с клубом и перейдёт в ЦСКА.